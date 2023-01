Oltre un comprensibile spavento nessuna conseguenza

I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 13’40 di oggi 10 gennaio, sono intervenuti a Santa Paolina, alla frazione Santa Lucia sulla strada Provinciale 55, per un incendio che ha riguardato un autobus di linea in fiamme. Il conducente del bus, durante la marcia, accortosi della fuoriuscita di fumo dalla parte posteriore del mezzo, ha prontamente fatto scendere i tre passeggeri presenti a bordo, prima che le fiamme avvolgessero l’autobus. Due le squadre che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il veicolo. Decine le telefonate giunte alla sala operativa del Comando di via Zingarelli, anche dei residenti del posto, per l’autista e i tre passeggeri, oltre un comprensibile spavento nessuna conseguenza.