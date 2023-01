Avellino – XIX Congresso provinciale CGIL

Ricci: “La Camera del Lavoro di Avellino sarà protagonista”

Nella giornata odierna, presso il Viva Hotel di Avellino, si è tenuto il XIX Congresso provinciale della Camera del lavoro di Avellino. «Il lavoro crea il futuro per le aree interne, l’ambiente, i servizi pubblici, le transizioni», questo il tema attorno al quale è stato sviluppato il confronto del Congresso Cgil di Avellino.

Avellino è la prima città a tenere questo congresso, che porterà la Cgil a quello nazionale di Rimini: «Oggi avviamo la fase delle Camere del Lavoro» – ha dichiarato il segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci – «Ci interessa un ridisegno della Cgil in funzione di quello che pensiamo per questo paese, non ultima questa manovra finanziaria che non dà risposte e che pone le basi di una riforma complessiva dal fisco alle pensioni e ai salari in un modo che non ci convince. Il nostro è stato un giudizio negativo che ci ha portato successivamente allo sciopero» – ha aggiunto Ricci.

In aggiunta, per quanto riguarda il capoluogo irpino, lo sviluppo delle aree interne non deve essere trascurato: «Il problema delle aree interne e di un territorio come Avellino, anche rispetto ad un equilibrio con Napoli sugli assi di sviluppo di questa regione, è che non può stare ai margini e credo che il Governo ed il Presidente De Luca debbano tenere considerazione di ciò» – ha sottolineato il segretario generale della Cgil Napoli e Campania – «Fiordellisi ha fatto un buon lavoro e si ricandida per guidare la Cgil di Avellino anche nei prossimi anni. Nell’ambito del lavoro, dei salari e del rinnovo dei contratti la Camera del Lavoro di Avellino sarà protagonista» – ha affermato Ricci.

Lo spazio iniziale del Congresso è stato dedicato al ricordo di Raffaele Lieto, dirigente sindacale scomparso recentemente a causa di una lunga malattia, a cui sarà intitolata la sede della Camera del Lavoro di Baiano: «E’ stato uno dei padri fondatori della Cgil di Avellino. Era una persona dotata di grandi qualità umane. E’ giusto che venga ricordato e che ciò venga fatto in modo appropriato con un congresso, che è sempre un momento importante per la Cgil» – ha concluso Ricci.