In vista del match con il Gelbison

In vista del match tra Gelbison ed Avellino, previsto per oggi 7 Gennaio alle ore 14.30, valevole per la 21^ giornata del campionato di Serie C, girone C, mister Massimo Rastelli è intervenuto questa mattina, nella sala stampa del Partenio Lombardi, per presentare la sfida.

Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore biancoverde.

Sulla scomparsa di Gianluca Vialli”: “Questa notizia ha colpito un pò tutti, anche se le ultime notizie ci avevano un pò preparato al peggio. Non perdiamo soltanto un grande calciatore ma soprattutto un grande uomo. È sempre stato un esempio dentro e fuori dal campo”.

Sulla Gelbison: “Sono una squadra solida, hanno una precisa identità e concedono pochissimo. Sono pericolosi perchè hanno in organico giocatori di qualità, che ti possono fare la giocata risolutiva. Giocano soprattutto su quelli che possono essere gli errori in fase di possesso dell’avversario ripartendo velocemente. Bisogna essere bravi a concedere il minimo sindacale”.

Sul mercato: “Sono contentissimo dell’arrivo di D’Angelo perchè ha le caratteristiche che a noi servivano. È stato già quì, conosce l’ambiente e quindi non ha bisogno del periodo minimo di ambientamento. Per quello che sarà il futuro non abbiamo particolari ansie, abbiamo una squadra in crescita con una propria identità che ha raggiunto certi equilibri e quindi il nostro compito è quello di cercare di puntellare quelle caratteristiche in alcuni reparti che ci consentirebbero di alzare ulteriormente il livello e fare un girone di ritorno consono all’importanza di questa piazza”.