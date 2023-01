Fermo Immagine, il cinema secondo MR Francese

La mostra sarà visitabile dal 6 al 13 gennaio 2023

Nella giornata odierna, presso il Circolo della Stampa di Avellino, ha avuto luogo la presentazione della mostra di Mr Francese dal titolo Fermo immagine, visitabile dal 6 al 13 gennaio 2023 con ingresso gratuito. Sono 20 le opere per dare spazio a personaggi non protagonisti eppure fondamentali: cosa sarebbe Full Metal Jacket senza Palla di lardo? cosa sarebbe Mamma ho perso l’aereo senza Harry e Marv?

«Volevo omaggiare queste personalità un po’ bizzarre e fuori dagli schemi perché sono quasi sempre dimenticate o poco valorizzate. Dipingo la mia interpretazione di personaggi che per me significano qualcosa. I protagonisti sono stati rappresentati anche troppo, mentre io mi rivedo principalmente nei ruoli marginali» – ha affermato Mr. Francese.

Di seguito la biografia

Mr. Francese nasce ad Atripalda nel 1990, diploma all’Istituto d’Arte “P.A.De Luca” di Avellino continua la sua formazione prima all’Accademia di belle arti di Napoli con indirizzo Grafica d’arte e poi alla Scuola internazionale di Comics. Una sperimentazione continua di stili con una costante: dare presenza alle opere anche in luoghi che non siano adibiti come spazi artistici. Molte sue opere sono state esposte in feste popolari: mostra Collettiva in piazzetta, Piazzetta degli artisti Atripalda (Av); la domenica sportiva Cesinali (Av); concorso di pittura di strada, Rutino (Sa); Villa San Nicola festival, Cesinali (Av); Solarte, Santo Stefano del Sole (Av); Festa del libro, Sant’Andrea di Conza (Av); Segnali music festival, Atripalda (Av) contribuendo a farli diventare spazi ibridi aperti a una pluralità di visitatori in un costante adattamento tra corpo e spazio, reimmaginando luoghi e adattando prospettive. Ha esposto anche in: Museo Irpino-Complesso monumentale carcere borbonico(Av), Galleria Ess&rre, Ostia Lido (Rm); Naima libreria, San Giorgio del Sannio (Bn).