“Oltre Ippocrate”, il romanzo d’esordio di Bruno Masino

Masino: “È un romanzo che racconta la storia di un ragazzo innamorato della medicina”

Questo pomeriggio, al Circolo della Stampa di Avellino, è stato presentato il romanzo d’esordio del medico Bruno Masino “Oltre Ippocrate”, edito da Epika Edizioni.

Il romanzo, che prende spunto dalla storia professionale e umana dell’autore ha come protagonista Andrea Molina, un giovane medico, il quale inizia ad esercitare la propria professione in un piccolo paese del Sud Italia, vittima della criminalità organizzata: «È un romanzo che racconta la storia di un ragazzo innamorato della medicina, che riesce a realizzare il suo sogno ovvero di diventare medico» – ha esordito l’autore – «Successivamente svolgerà la sua professione in un contesto del Sud molto difficile in cui il suo impegno, oltre che come medico, diventa un impegno sociale, civile e politico, in riferimento a dei valori e a degli ideali di cui fin dalla giovane età è in possesso» – ha proseguito Masino.

Dunque, l’autore ha deciso di riportare al centro della questione l’importanza che aveva, soprattutto nel Sud Italia, il medico condotto, colui che sapeva essere riferimento autorevole per l’intera comunità, a differenza dell’attuale medico burocrate, sempre più lontano dai bisogni dei pazienti. Il racconto di Masino si fa quindi memoria e ci accompagna dentro un pezzo di storia d’Italia.