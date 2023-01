Denunciate due persone

“Trasporto di materiale esplodente senza autorizzazione” e “Ricettazione”: sono i reati di cui dovranno rispondere un 34enne di Brusciano (NA) e un 32enne di Acerra (NA), denunciati dai Carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina. I due, già noti alle Forze dell’Ordine, sono stati fermati questa notte a Roccabascerana a bordo di un furgone: all’esito di perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto nel veicolo circa 600 chili di materiale pirotecnico, di provenienza in corso di accertamento. Entrambi i soggetti, sprovvisti di autorizzazione per il trasporto di tale merce, sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.