“JazzAriano”, ritorna l’evento musicale con la band Pianoless

L'evento avrà luogo questa sera alle ore 21.00

Questa sera, ad Ariano Irpino, ritorna il “JazzAriano”, un evento musicale interamente patrocinato dal Comune di Ariano Irpino, che avrà luogo alle ore 21.00 presso il Palazzo degli Uffici.

Per l’occasione, il repertorio del leggendario pianista Bill Evans verrà rivisitato in modo davvero unico e particolare dal trio Pianoless, del grande batterista Antonio Fusco.

Pianoless, in gergo jazzistico, significa letteralmente “senza pianoforte” e la sua sostituzione, in questo caso con la chitarra, fa del trio di Fusco uno dei gruppi jazz più originali in circolazione.

L’ingresso sarà gratuito per tutti, di conseguenza si prospetta una serata all’insegna della musica e del divertimento.

CLICCA QUI per vedere il post ufficiale su Facebook