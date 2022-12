Il rapper si esibirà lungo Corso Vittorio Emanuele

I festeggiamenti della notte di San Silvestro, nel Capoluogo di Provincia, saranno caratterizzati da un concerto che si svolgerà lungo Corso Vittorio Emanuele all’altezza della Villa comunale.

Artista della serata: il rapper Clementino, a partire dalle ore 00.30 in live – SLF Solo la Fam.

Grande festa, dunque, in centro città per celebrare la fine di questo anno e l’inizio del nuovo: «Abbiamo voluto regalare un inizio d’anno col botto» – ha affermato il sindaco Gianluca Festa – «Avellino sta cambiando, in queste feste abbiamo visto una città in fermento. Volevamo cominciare il 2023 con l’entusiasmo e la voglia di vivere la città» – ha concluso Festa.

«Dopo il grande successo riscosso, testimoniato dalle tante presenze accorse in città, Il Natale avellinese non finirà di stupirvi»- ha dichiarato l’assessore Stefano Luongo – «Ho voluto, con il Sindaco e tutti i miei colleghi, creare un momento di sana aggregazione e di intrattenimento che abbraccerà tutta la comunità e tutti coloro che vorranno salutare il 2022 e dare il benvenuto al 2023. Ci vediamo il 31 al Corso, a partire da mezzanotte e mezza, con il collettivo artistico ‘LSF’ e il rapper. Dopo il tradizionale cenone di fine anno, munitevi di energia e di grinta perché ad Avellino ci sarà da divertirsi» - ha aggiunto Luongo.

Clementino è uno dei cantanti rapper dell’attuale panorama musicale italiano. Il suo vero nome è Clemente Maccaro ed è originario di Avellino in Campania. L’amore per la musica cresce insieme con Clemente, infatti inizia prestissimo a studiare musica, in particolare la chitarra. I genitori di Clementino hanno tre figli, e tutti hanno intrapreso carriere musicali: il fratello è un musicista blues mentre la sorella è una cantante lirica