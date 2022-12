Applicato un telo che raffigura la nuova facciata

Dichiarato inagibile dalla fine degli anni ’60, Palazzo Trevisani, situato presso Corso Vittorio Emanuele, sembra avere una storia a lieto fine. Infatti, poco più di una settimana fa sono iniziati i lavori preparatori per l’allestimento del cantiere. Verrà installato un nuovo ponteggio, che sostituisce quello esistente per ragioni di sicurezza, necessario all’avvio delle operazioni di restauro.

Nel frattempo, si è deciso di coprire il degrado in cui l’edificio è caduto con un telo, sul quale viene raffigurato l’aspetto del nuovo palazzo a grandezza naturale.

Questo quanto previsto dall’accordo raggiunto con il comune di Avellino e in ottemperanza ai vincoli previsti dalla soprintendenza per i beni che hanno valore storico e architettonico. Un intervento conservativo non più rinviabile. Solo due settimane fa, infatti, il palazzo aveva dato gli ultimi segni di cedimento richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza di alcune lamiere penzolanti.

A gennaio, i condomini si riuniranno in assemblea per esaminare l’operato del general contractor e per proseguire l’iter procedurale. L’intervento in programma verrà realizzato con il Superbonus al 90% e l’investimento previsto ammonterebbe a circa 4-5 milioni di euro.