L'evento sarà curato dall'Associazione Grotta Free

Dopo l’edizione del 2019 ritorna la “Tombolata Natalizia” dell’Associazione Grotta Free, un’occasione per stare insieme e perché no, per accaparrarsi prodotti tipici. La prerogativa di Grotta Free, infatti, è quella di valorizzare le eccellenze gastronomiche locali.

L’iniziativa vede il patrocinio del Comune di Grottaminarda, rientra infatti nel cartellone di eventi “Natale insieme”.

Appuntamento a domani, giovedì 29 dicembre 2022 alle ore 18:00, presso l’Auditorium di via Francesco Flammia (adiacente Università).

La prenotazione è gradita ma non indispensabile e i prezzi delle cartelle saranno modici, di solo 50 centesimi. Non mancate!