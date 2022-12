Si era incastrato nel vano motore di una macchina

Di qualche giorno fa è questa avventura a lieto fine, di fatto e arrivata una chiamata di soccorso al centro operativo della Gadit (Guardie Ambientali D’Italia )di Avellino. Un sostenitore della stessa associazione chiedeva aiuto perché sentiva da ore un miagolio nella sua macchina ,ma non riusciva a capire da dove proveniva .Il Presidente della Gadit disponeva subito un auto veloce ,un veicolo di servizio( Fiat sedici 2.0 jtd 136cv 4×4), equipaggiata per soccorso e trasporto di animali.

Arrivate sul posto le guardie zoofile del Gadit prendevano contatti con il proprietario di casa ,che

li metteva a corrente dell’ accaduto e faceva visionare il suo fuoristrada ,veicolo che lo stesso lo usa solo nel periodo invernale e quindi parcheggiato in garage da un po.Da subito si sentiva un febrile miagolio giungere dal vano motore del veicolo. Gli operatori del gadit ispezionavano il veicolo sia fuori che nel motore, e li di getto con il proprietario del veicolo iniziano a smontare il cruscotto prima nelle sue parti mobili ma purtroppo senza risultati visivi ma si sentiva piu forte il miagolio. Quindi aumentando l’attenzione nel vano motore .D

opo un po’ spostando un carter si notava in uno spazio ristretto incastrato tra i fili un piccolo gattino . Con non poca difficoltà le guardie zoofile riuscivano a raggiungere il gattino e tirarlo fuori. Quindi si richiama l’attenzione di tutte le persone che devono prendere i propri veicoli di prima mattina, o in orari notturni, a prestare massima attenzione e sa ,mai prima di iniziare la fase di partenza del veicolo,fare un paio di copi di clacson, infatti i primi freddi fanno , si , che gli animali randagi in certa di calore ,si nascondano nei vani motori delle macchine.

Il Presidente della Gadit Avellino ,ringrazia i propri volontari per la passione e la professionalità che impiegano quotidianamente nelle attività associative che sono chiamati a svolgere . Sottolineando che la Gadit è impegnata quotidianamente in numerose attività ,dando ausilio operativo a vari gruppi di Polizia Locale convenzionati con questa associazione, tra il capoluogo e la provincia di Avellino, in varie attività di vigilanza ambientale e zoofila,nella protezione civile ,in attività di pet taxi e trasporti di animali anche fuori regione , trasporto di cani padronali dal veterinario o dal toolettatore ,in attività di soccorso di animali. In attività di volontariato e affido cani presso il canili convenzionati .

Il Presidente della Gadit Avellino: noi investiamo molto come associazione sui nostri volontari formandoli quotidianamente per le varie operazioni che veniamo chiamati a svolgere come dovere d’istituto.Gli autisti della Gadit Avellino periodicamente partecipano a corsi di formazioni interni; di guida sicura per essere in grado di affrontare le situazioni di emergenza .Chiunque voglia far parte della famiglia Gadit Avellino info 339 7449773