De Luca: "Arriveremo ad investire quasi un miliardo e mezzo di euro sul trasporto pubblico locale"

Oggi, presso l’Autostazione di Via Fariello, il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, insieme all’amministratore del gruppo AIR Anthony Acconcia, hanno accolto i 100 nuovi assunti dell’azienda regionale di TPL: «È un miracolo di cui siamo orgogliosi: stiamo fornendo lavoro a 500 giovani di Avellino e della Campania che erano destinati ad emigrare fuori da questo territorio per vivere» – ha affermato Vincenzo De Luca – «Quando ci siamo insediati sei anni fa, il parco di mezzi per il trasporto pubblico locale, sia su ferro che su gomma, era pari a zero. Non era stato acquistato, dal precedente governo regionale, neanche un pullman o un treno nuovo e non c’era neanche nessuna gara in corso per acquistarli. Siamo arrivati ad avere nella regione Campania un’anzianità di alcuni mezzi di trasporto di quasi 40 anni, con i conseguenti problemi di sicurezza ed efficienza del servizio. Per decenni i lavori di manutenzione di ammodernamento e di efficientamento sulla rete non sono stati fatti» – ha continuato il Governatore della Regione Campania.

De Luca, invece, sembra voler puntare davvero sullo sviluppo del trasporto pubblico locale, garantendo non solo un servizio di maggiore qualità, ma anche la nascita di nuovi posti di lavoro: «Abbiamo un programma che prevede l’acquisto di 150 treni nuovi, 1200 autobus nuovi» – ha dichiarato De Luca – «Come regione Campania arriveremo ad investire quasi un miliardo e mezzo di euro sul trasporto pubblico locale ed è questo il programma di rinnovamento più vasto d’Italia, insieme a quello della Lombardia» – ha aggiunto De Luca – «Questo grande sforzo ci ha consentito di dare respiro ad alcune aziende costruttrici di mezzi. Quindi abbiamo dato lavoro non solo alle maestranze direttamente impegnate nelle aziende ma anche alle aziende di produzione dei mezzi pubblici della Campania» – ha continuato il Governatore.

Tuttavia, l’aumento dei costi di servizio causati dalla guerra in Ucraina, minaccia costantemente la sopravvivenza delle aziende, anche quelle dei trasporti. Di conseguenza, il governo regionale ha deciso di stanziare alcuni dei fondi previsti nel bilancio, per dare un aiuto concreto alle aziende in difficoltà: «Nell’ultimo anno il passivo è aumentato, perché non solo abbiamo avuto una crisi del trasporto pubblico locale, ma anche un aumento spaventoso dei costi sia dell’energia che del gasolio» – ha annunciato De Luca – «Noi abbiamo appena approvato il bilancio regionale e abbiamo dovuto incominciare a stanziare risorse per dare una mano alle aziende, perché altrimenti anche l’AIR comincerà ad andare in rosso con i bilanci» – ha concluso in merito il Governatore.