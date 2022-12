La programmazione musicale dei Mercatini di Natale

Si parte domani, sabato 24 dicembre, con il lungo aperitivo di Natale che trasformerà piazza Libertà nell’ombelico della città di Avellino dalla mattina alla sera. In alto i calici sulle note mixate da Sergio Tartaglia B2B Dario De Angelis, dal progetto Club Casbah e da Vincenzo Russo B2B Giulio Cini for Glance and Be Cool per un aperitivo all’ultimo respiro dalle 10 alle 19. Una giornata che avrà la sua naturale conclusione a Mezzanotte con il tradizionale brindisi di Natale che, per quest’anno, si terrà ai piedi delle fontane monumentali della principale agorà cittadina.

Si prosegue con il consueto Concerto di Natale affidato al sound inconfondibile e meticcio dei Fix. Il gruppo guidato da Andrea Ficca proporrà una miscellanea dei grandi brani della musica pop internazionale, intervallati dai successi della musica leggera nostrana per un live imperdibile che favorirà la digestione dopo cenoni e pranzi natalizi. Il giorno di Santo Stefano, di nuovo tutti in piazza per il “boxing day” targato Schustér band con Massimo Vietri, chitarra e voce, Luca Roseto ai fiati, Gabriel Ambrosone alla fisarmonica, Sergio D’Ambrosio al basso e Flavio Sibilia alla batteria.

Dopo un attimo di riposo, piazza Libertà tornerà a pulsare di vitalità il 29 dicembre con la Scuola di Tarantella Montemaranese, una vera e propria istituzione della provincia di Avellino che sarà protagonista con un evento imperdibile a partire dalle 19. Il 30 dicembre si balla in anticipo con Vinyl Gianpy e il suo Anticapodanno. Dalle 19, i Mercatini di Natale vibreranno sulle sonorità del Dj del popolo e su una selezione di brani unica che coinvolgerà tutti gli astanti di piazza Libertà in un veglione anticipato. Il 31 dicembre la musica dal vivo torna protagonista con il Concerto di fine anno affidato agli Stragatti. A seguire il Dj set di Agal:ed (al secolo Danilo Aulicino & Emanuele Agostiniano)

Anno nuovo, vecchie e buone abitudini ai Mercatini di Natale che il 1 gennaio aprono il 2023 con Berlino 84 e il suo live “Chi ben comincia” che, di per sé, è già tutto un programma. Il 4 gennaio, invece, sarà la volta di Aminta live, evento nato dalla collaborazione con Feel Records mentre la notte dell’Epifania vedrà protagonisti Alberto Limone B2B AN RÌ in un dj set sui generis. Il week-end dell’Epifania proseguirà con un nuovo appuntamento del Vinyl Market per il giorno della Befana, proseguirà con il live dei Sangria per il 7 gennaio e si concluderà domenica 8 gennaio con “L’ultima festa” insieme ai Calypso Boys, Forlai e Freebase.