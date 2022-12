Pizza: "È un primo passo di dialogo e sono lieto che l’iniziativa possa portare ad un progetto per la città"

Questa mattina, presso il Circolo della Stampa di Avellino, le forze politiche del Centro-Sinistra e progressiste hanno partecipato all’evento “Avvio di un confronto aperto sul futuro di Avellino”, per discutere degli obiettivi politici da raggiungere in vista delle prossime amministrative.

Presente all’evento anche Nando Picariello, esponente del Movimento 5 Stelle, il quale, in merito alla vicinanza con gli altri partiti di Centro-Sinistra ha dichiarato: «Il Movimento 5 Stelle è sempre stato critico alle alleanze, ma non è possibile non aprirsi al dialogo con le forze politiche. Quindi, proviamo a discutere con il civismo, che in questa città a volte è stato un momento di opportunità politica per creare delle situazioni alternative di fronte alla crisi dei partiti» – ha sottolineato Picariello – «Credo che i partiti possano esprimere tantissimo, in un quadro politico abbastanza controverso e soprattutto, cerchiamo di dialogare con la città e con la comunità per creare partecipazione e per comprendere quale sarà il prossimo programma politico e in quale direzione questa città vuole andare» – ha affermato Picariello.

La coalizione tra le varie forze politiche progressiste e le associazioni ad Avellino è iniziata con l’incontro alla Chiesa del Carmine lo scorso 25 novembre, nato con l’obiettivo di dare vita ad un’alleanza in vista delle prossime elezioni al Comune di Avellino: «È un percorso iniziato con l’appuntamento alla Chiesa del Carmine e dall’unanimità su come muoverci rispetto alla prossima scadenza amministrativa» – ha esordito Generoso Picone, membro dell’Associazione “Controvento” – «Noi di “Controvento” crediamo che la città meriti un progetto di rilancio, meriti una costruzione di una visione molto più articolata, che faccia recuperare il tempo perduto in questi anni» – ha continuato Picone, sottolineando la necessità di dare forma a un progetto concreto per il futuro della nostra città: «Il percorso dovrà portare alla costruzione di un progetto per la città di Avellino. Dunque, bisogna partire dai contenuti per poi arrivare anche alla definizione di una candidatura che possa gestire questo processo» – ha concluso in merito Picone.

Anche Nello Pizza, segretario del Pd di Avellino, ha preso parte all’incontro, evidenziando le tematiche sulle quali i partiti dovranno concentrarsi maggiormente: «È un primo passo di dialogo e sono lieto che l’iniziativa possa portare ad un progetto per la città» – ha affermato il Segretario - «Credo ci debbano essere degli impegni precisi in materia di ambiente, di urbanistica, di qualità dei servizi e di cultura» – ha concluso Pizza.