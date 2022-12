Avellino, il convegno socialista al Circolo della Stampa

Mainolfi: "Bisogna saper parlare con i giovani"

Questo pomeriggio, presso il Circolo della Stampa di Avellino, si è tenuto un convegno socialista, al quale ha partecipato anche Gino Mainolfi, membro del Partito Socialista Italiano: «Molti sociologi a livello mondiale, sostengono che nel mondo si avverta il bisogno di socialismo» – ha esordito Mainolfi – «D’altra parte, i risultati in Portogallo e in Irlanda evidenziano questa esigenza».

Durante il suo intervento, Mainolfi ha anche offerto uno spunto di riflessione su quella che è la politica italiana di oggi, e di come abbia perso la sua funzione originaria, ovvero quella di creare momenti di riflessione e di confronto: «In Italia purtroppo, dopo la fine della Prima Repubblica, la politica ha smesso di essere un’occasione di confronto. Dunque, io ho sentito il bisogno di dare il mio contributo come socialista in modo tale che vanga fuori un movimento che si colleghi a dei valori e non a delle frasi» – ha dichiarato Mainolfi, il quale ha sottolineato il ruolo centrale che i giovani occupano all’interno della società in cui vivono: «Bisogna saper parlare con i giovani ai quali manca, attualmente, un maestro al quale fare riferimento. Tuttavia, quando si incontrano un bravo maestro e un buon alunno, allora si crea un’energia utile alla società. Infatti, meritevole non è colui che prende buoni voti a scuola, ma lo è chi utilizza il proprio potenziale culturale a favore della comunità nella quale vive» – ha concluso Mainolfi.