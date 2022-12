Atripalda – “Natale in Abellinum”

Barbarisi: "Abbiamo fatto un cartellone di buon livello"

L’Amministrazione Comunale è lieta di presentare “Natale in Abellinum”, un cartellone ricco di appuntamenti pensati per i più piccoli e gli adulti nonché per valorizzare il patrimonio culturale di Atripalda e la sua vocazione commerciale. «Tutti gli eventi natalizi hanno come filo conduttore la valorizzazione del patrimonio culturale e la messa in mostra delle nostre attività commerciali» – ha illustrato il sindaco Paolo Spagnuolo – «Ancora una volta abbiamo dato prova di essere particolarmente attivi e di avere attivato tutte le migliori forze economiche e sociali di questa città. L’augurio è che Atripalda possa essere vissuta dai propri abitanti e dai tanti avventori, curiosi, che vorranno raggiungerci anche da fuori» – ha dichiarato il Sindaco.

«Si tratta di un cartellone natalizio di cui siamo particolarmente fieri» – ha affermato l’assessore con delega al Commercio e agli Eventi Gianna Parziale – «Visto che è stato definito con la collaborazione di tutti: dai colleghi di maggioranza, alle associazioni, fino alle attività commerciali, che abbiamo affiancato con puntualità, visto che il commercio è parte integrante di Atripalda. A questo proposito annunciamo l’installazione di luminarie in tutta la città. Auguro a tutti serenità e speranza!» – ha continuato Parziale.

«Abbiamo fatto un cartellone di buon livello, senza spendere cifre esorbitanti e soprattutto a chilometro zero con un occhio articolare ai bambini» – ha esordito il consigliere con delega alla Cultura e alla Valorizzazione del Patrimonio dei BB.CC Lello Barbarisi – «Per i piccoli con un’età tra i 4 e i 10 anni, infatti, abbiamo previsto una serie di eventi nella biblioteca comunale “L. Cassese”, che saranno tenuti da professionisti del settore. I bambini, tra l’altro, riceveranno un dépliant con il programma di tutti gli appuntamenti» – ha sottolineato Barbarisi - «Abbiamo dedicato questa particolare attenzione ai bambini perchè riteniamo che siano stati quelli maggiormente colpiti dalle conseguenze della pandemia. Buon Natale a tutti!» – ha infine concluso il Consigliere.