"Ha rappresentato un punto di riferimento per la nostra Irpinia"

Il presidente, Rizieri Buonopane, esprime cordoglio personale e dell’Amministrazione Provinciale per la scomparsa dell’onorevole Gerardo Bianco:

“Una personalità dalla cultura superlativa a servizio dello Stato e della Politica. Un galantuomo che, attraverso la passione per lo studio che ha contraddistinto tutte le sue azioni, ha rappresentato un punto di riferimento per la nostra Irpinia e per le istituzioni”.