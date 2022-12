Sit-in contro la violenza sulle donne

La CGIL Avellino scende in campo

Nella giornata odierna, la Cgil Avellino con il Coordinamento di genere ha organizzato un Sit-in davanti alla Camera del lavoro territoriale di Avellino per il ripristino dello striscione contro la violenza sulle donne, strappato mesi fa, che era stato affisso davanti la sede di via padre Paolo Manna: «É stata un sconfitta per tutti: adesso ripristiniamo quanto ci hanno tolto» – ha affermato Franco Fiordellisi, segretario generale della Cgil di Avellino – «Il 25 novembre ricade in tutti i giorni, in una fase in cui sorge un grande problema: ovvero le manifestazioni in Iran non vengono sottoposte dovutamente all’attenzione dell’Onu, così come il rischio di eccidio di donne curde nelle zone al confine tra Turchia e Siria» – ha aggiunto Fiordellisi.

«L’occasione del sit-in è utile per manifestare e gridare il nostro stop alla violenza sulle donne, alle violenze di tutte le guerre, delle dittature che non dando spazio alle libertà e diritti delle do vece di genere come in Iran, Turchia, Qatar. Supportare lo Stato Vaticano, l’unico a rilanciare i temi della pace e del multilateralismo in questo periodo, è fondamentale. La diplomazia va sollecitata anche dai comuni: è la quotidianità delle piccole amministrazioni che muove le grandi cose» – ha concluso il segretario generale.

La Cgil è accanto alle donne che non hanno diritti, i manifestanti presenti hanno simbolicamente segnato il viso con un segno rosso: «La donna è l’epicentro dell’universo, senza donne il mondo non esisterebbe. La donna va amata, difesa e sostenuta» – ha affermato Concetta Iannaccone, storica militante della Cgil irpina – «Dopo tante lotte, stiamo prendendo davvero una brutta piega, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Avremmo bisogno di più aggregazione, perché i diritti civili e le conquiste sociali sono alla base di ogni società e senza queste prerogative non si può andare avanti. E il discorso vale anche qui, in provincia di Avellino, dappertutto» - ha concluso Iannaccone.