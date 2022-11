Oggi l’annuncio dei vincitori

I vincitori del premio Access City Award di quest’anno saranno annunciati durante la conferenza della Giornata europea delle persone con disabilità attualmente in corso, che è stata organizzata dalla Commissione europea e dal Forum europeo sulla disabilità.

Il premio Access City Award è nato nel 2010 ed è una delle iniziative previste dalla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 per costruire un’Unione senza barriere. Premia le città europee che si sono distinte per le migliori prassi e l’impegno volti a garantire alle persone con disabilità e agli anziani la parità di accesso ad alloggi, trasporti pubblici, tecnologie dell’informazione e della comunicazione e altri servizi.

Maggiori informazioni sui vincitori e sul premio saranno disponibili a breve in un comunicato stampa, una volta che i vincitori saranno stati annunciati ufficialmente.