Verso il 2050

Le nostre società affrontano sfide strutturali a lungo termine – come i cambiamenti climatici, l’invecchiamento, la digitalizzazione e l’evoluzione dei mercati del lavoro – alle quali le nostre finanze pubbliche e i nostri sistemi fiscali dovranno adattarsi.

La Commissione intende avviare una discussione ad alto livello sul modo in cui la tassazione può adattarsi ai rapidi cambiamenti fondamentali che si profilano all’orizzonte. Per questo motivo, i ministri delle Finanze dell’UE, responsabili politici di alto livello, il mondo accademico e la società civile si riuniranno a Bruxelles lunedì 28 novembre per il “Simposio fiscale dell’UE — Verso il 2050: il mix fiscale per il futuro“.

Le discussioni si concentreranno su come adattare al meglio il mix fiscale per renderlo adeguato alle esigenze future, salvaguardando nel contempo entrate fiscali sufficienti a garantire la sostenibilità di bilancio e un sistema fiscale efficiente ed equo. I partecipanti discuteranno inoltre di come la tassazione possa sostenere la lotta contro i cambiamenti climatici e il degrado ambientale, correggendo i segnali di prezzo e influenzando i comportamenti. I partecipanti discuteranno inoltre del futuro dell’imposizione societaria, allo scopo di progettare un sistema fiscale più efficace ed equo.

Il simposio fiscale mira a stimolare un ampio dibattito su tutti i tipi di imposte riscosse a tutti i livelli. Contribuirà inoltre a fornire orientamenti per la futura definizione delle politiche dell’UE in questo settore.

Tra gli oratori figurano il Vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis, il Commissario Paolo Gentiloni, la Commissaria Kadri Simson, il Presidente della sottocommissione per le questioni fiscali del Parlamento europeo Paul Tang, la Deputata al Parlamento europeo Aurore Lalucq, il Ministro delle Finanze della Cechia Zbyněk Stanjura, la Prima Vicepresidente del governo di Spagna e Ministra dell’Economia e della digitalizzazione Nadia Calviño, il Sottosegretario di Stato tedesco all’Economia e all’azione per il clima Sven Giegold, nonché altri oratori di alto livello dal mondo imprenditoriale e accademico.

Organizzato a Bruxelles dalla Commissione europea, il simposio sarà anche trasmesso in diretta streaming. È possibile guardare l’evento in diretta qui.