Per limitare i picchi eccessivi del prezzo del gas

Domani, giovedì 24 novembre, la Commissaria per l’Energia, Kadri Simson, rappresenterà la Commissione al Consiglio straordinario “Energia” a Bruxelles, dove presenterà ai ministri la nuova proposta della Commissione per un meccanismo di correzione del mercato volto a limitare i picchi eccessivi del prezzo del gas.

Durante la sessione mattutina, i ministri UE dell’Energia cercheranno di concordare due misure d’emergenza proposte dalla Commissione per affrontare la crisi energetica in corso: promuovere la solidarietà mediante un migliore coordinamento di acquisti di gas e scambi transfrontalieri, proposta il 18 ottobre, e accelerare le procedure di autorizzazione per i progetti sulle energie rinnovabili, adottata il 9 novembre.

Durante la colazione, la Commissaria discuterà con i ministri l’aumento dei costi energetici e la competitività dell’industria UE.

Le dichiarazioni alla stampa del mattino e la conferenza stampa di chiusura con la Commissaria Simson e la presidenza ceca del Consiglio dell’UE saranno trasmesse in diretta su EbS.