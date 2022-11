Il ricavato andrà poi agli adolescenti dell’Ospedale Pausillipon di Napoli e alle associazioni di pazienti con autismo

Torna anche quest’anno “Sette passi per il sorriso”, la raccolta fondi promossa dal senologo sannita Carlo Iannace, primario della Breast Unit dell’ospedale Moscati di Avellino che sta già coinvolgendo diversi comuni fra le province di Avellino e Benevento. L’iniziativa vede coinvolte tante volontarie per promuovere la vendita nei mercatini di Natale che si terranno nei vari comuni delle due province di decorazioni natalizie il cui ricavato andrà poi agli adolescenti dell’Ospedale Pausillipon di Napoli e alle associazioni di pazienti con autismo.

“Così come ogni anno molte donne, e non solo, hanno risposto al nostro appello – afferma Carlo Iannace – creando in questi giorni palline natalizie e altre decorazioni che saranno vendute poi nel corso dei mercatini di Natale. Sono convinto che anche quest’anno, così come gli altri anni, raggiungeremo un grande obiettivo di raccolta fondi; piccoli gesti di solidarietà che serviranno ad alimentare la raccolta fondi per bambini oncologici ed autistici. Un grazie infinito, già da ora – conclude Iannace – a quanti sostengono e continueranno sicuramente a sostenere queste iniziative: passo dopo passo, arriveremo ovunque”.