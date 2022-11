Combattere l’antisemitismo e a sostenere la vita ebraica

La Commissione europea ospita oggi e domani il primo Forum europeo della società civile volto a combattere l’antisemitismo e a sostenere la vita ebraica. In tale occasione la Commissione lancerà una rete di giovani ambasciatori europei per promuovere la memoria dell’Olocausto. Sia il Forum che la rete degli ambasciatori sono iniziative faro della strategia dell’UE del 2021 volta a combattere l’antisemitismo e a sostenere la vita ebraica.

Il Vicepresidente Schinas ha dichiarato: “Stiamo intensificando il lavoro per combattere l’antisemitismo e sostenere la vita ebraica. Il Forum fornirà alla società civile una piattaforma per contribuire a collegare le iniziative in diversi Stati membri. Entro la fine di quest’anno la Commissione metterà a disposizione 20 milioni di € per combattere tutte le forme di discriminazione, razzismo e antisemitismo e 10 milioni di € per sostenere le iniziative sulla memoria dell’Olocausto. Attraverso una nuova rete di giovani ambasciatori stiamo gettando dei ponti tra i giovani europei e i sopravvissuti all’Olocausto, garantendo che le loro storie non siano mai dimenticate.”

Il Forum riunisce i rappresentanti di tutta l’UE, di Israele e di altri paesi partner, con l’obiettivo di responsabilizzare la società civile affinché possa sviluppare nuove azioni e progetti in materia di cultura ebraica, memoria dell’Olocausto e lotta contro l’antisemitismo online. La rete dei giovani ambasciatori europei, lanciata nel quadro dell’Anno europeo dei giovani 2022, aiuterà i giovani europei ad apprendere come accedere a informazioni accurate sull’Olocausto e condividerle, farsi promotori di commemorazioni nelle comunità locali nonché riconoscere le rappresentazioni distorte dell’Olocausto online e confutarle. La sessione plenaria di apertura e il lancio della rete dei giovani ambasciatori europei possono essere seguiti online qui. La programmazione del Forum è disponibile qui.