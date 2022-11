Convenzione con l’Unisa per l’avvio di tirocini formativi e di orientamento “curriculare”

L'accordo tra l'Ente di Palazzo di Governo e l'università

La Prefettura di Avellino e l’Università degli Studi di Salerno hanno sottoscritto una convenzione per l’avvio di tirocini formativi e di orientamento “curriculare” rivolti agli studenti universitari. L’accordo, che mira ad agevolare le future scelte professionali della platea universitaria, attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro, prevede, da un lato, l’impegno dell’Ateneo a favorire percorsi di tirocinio di tipo curriculare per i propri studenti afferenti a diversi corsi di laurea che hanno attinenza con le competenze di questa Pubblica Amministrazione e, dall’altro, quello della Prefettura ad accogliere presso la propria struttura gli studenti che svolgeranno attività di formazione con la guida di un tutor.



In particolare, i tirocinanti saranno destinati ai settori più affini al proprio profilo curriculare e di interesse per la Prefettura nell’ottica di fare esperienza “sul campo”, acquisendo il più possibile competenze utili nel prosieguo del percorso formativo e professionale.



Nella giornata di domani, 15 novembre, la prima tirocinante inizierà l’esperienza formativa presso il Palazzo di Governo, e, nelle prossime settimane, è previsto l’avvio di percorsi di stage anche di altri studenti.



“Si tratta – ha detto il Prefetto Paola Spena – di un’occasione importante per sviluppare e consolidare le opportunità e iniziative di collaborazione con il mondo universitario, anche con lo scopo di far acquisire una più approfondita conoscenza della struttura organizzativa e delle attività istituzionali della Prefettura, al fine di agevolare gli studenti nelle scelte post-laurem attraverso un contatto diretto con il mondo del lavoro nella pubblica amministrazione. La presenza di giovani, inoltre, potrà contribuire ad aggiornare alcuni aspetti dell’attività, nell’ambito di una preziosa collaborazione”.