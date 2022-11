Si terrà a Bruxelles il 10 novembre 2022

La terza edizione del Forum europeo dei mezzi di informazione (European News Media Forum), organizzato dalla Commissione europea, si terrà a Bruxelles il 10 novembre 2022. Tra gli oratori e i partecipanti, rappresentanti della stampa, della televisione, della radio, dei giornali e dei media online, che discuteranno delle innovazioni nel settore dei mezzi di informazione e rifletteranno sulla legge europea sulla libertà dei media.

Věra Jourová, Vicepresidente per i Valori e la trasparenza, che aprirà l’evento, ha dichiarato: “La guerra della Russia contro l’Ucraina è un ulteriore forte conferma del ruolo cruciale svolto dai mezzi di informazione indipendenti per tenerci informati. Ecco perché è necessario sostenerli. Ciò richiede la rapida adozione della legge sulla libertà dei media per tutelare l’indipendenza editoriale e al contempo soluzioni per migliorare la situazione economica dei media. Il forum contribuirà a compiere progressi su queste questioni fondamentali.”

Dopo una prima edizione sulla sicurezza dei giornalisti e una seconda sulla trasformazione industriale, questa edizione del Forum europeo dei mezzi di informazione analizzerà le collaborazioni tra i media, i modelli imprenditoriali di successo, gli standard giornalistici, gli spazi di dati o le future modalità di consumo delle informazioni. È ora possibile registrarsi qui per seguire l’evento online. Maggiori informazioni sul sostegno dell’UE al settore dei mezzi di informazione sono disponibili qui.