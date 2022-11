Saviano: “È necessario che anche lo sport si interessi a queste tematiche”

Oggi, presso Palazzo di Città di Piazza del Popolo, si è tenuta la presentazione della manifestazione prevista domenica 6 novembre, in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che annualmente viene celebrata il 25 novembre. L’iniziativa, che prevede un corteo presso Corso Vittorio Emanuele ad Avellino, è stata voluta dal CONI di Avellino e dalle FSN-DSA-AB-EDPS in collaborazione con il patrocinio dei Comuni di Avellino e Mercogliano e con il sostegno logistico di Expert Parente, Italnolo e Ottograni.

«I casi di violenza aumentano giorno dopo giorno, non solo in Italia, ma anche in Iran e in altri Paesi del Mondo» – ha affermato il Delegato Provinciale del Coni di Avellino, Prof. Giuseppe Saviano – «È necessario che anche lo sport si interessi a queste tematiche, si può fare tanto e per questo ci abbiamo tenuto tanto ad organizzare questa manifestazione. Bisogna agire sempre su due direttrici: insegnare alle donne l’autodifesa e fare sì che lo sport possa occuparsi di tutte le sfere della società civile» – ha concluso Saviano.

Durante la manifestazione saranno presenti maestri di arti marziali al fine di sensibilizzare tutti riguardo questa tematica. Grazie alle dimostrazioni pratiche, insegneranno a difendersi fisicamente e mentalmente, a denunciare casi di violenza nei contesti familiari e non, grazie anche all’aiuto delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco.