Per discutere dell'Europa e del suo futuro

Il 28 e 29 ottobre il Forum europeo della gioventù, in collaborazione con la Commissione, il Parlamento europeo e altri partner, organizza il bootcamp Level up! L’evento, che si svolge nel quadro dell’Anno europeo dei giovani ed è ospitato dal Parlamento europeo, riunirà 1.400 giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni provenienti da più di 35 paesi.

Lo stand dell’Anno europeo dei giovani fornirà una cabina di registrazione vocale che consentirà ai partecipanti di lasciare i loro messaggi sulla nuova piattaforma digitale della Commissione. Queste voci confluiranno nelle discussioni politiche. L’obiettivo è creare una piattaforma di scambio sul presente e sul futuro dell’Europa, organizzata in nove categorie e in 29 lingue. Nel corso dei due giorni si terranno oltre 30 laboratori di sviluppo delle capacità incentrati sui tre temi seguenti: “Mondo della mobilitazione: rivendicare il nostro posto nella politica”, “Mondo dell’organizzazione: unire le forze per far cambiare le cose” e “Mondo della comunicazione: far sentire la nostra voce”.

Mariya Gabriel, Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani, ha dichiarato: “Il bootcamp Level up! darà la parola ai giovani e consentirà loro di esprimere le loro speranze e ambizioni, ma sarà anche l’occasione per aiutarli concretamente a fare la differenza e ad accelerare il cambiamento per un futuro migliore, più verde e più inclusivo. Auguro a tutti i partecipanti un’esperienza stimolante e divertente.”

Le attività in plenaria, che riuniranno gruppi di esperti ad alto livello e prevedono quattro Youth Talks, saranno organizzate e trasmesse qui e qui durante le due giornate. Tra le numerose attività divertenti e istruttive, i partecipanti avranno la possibilità di discutere con i funzionari della Commissione durante un “caffè con i responsabili politici”. Maggiori informazioni sull’evento sono disponibili qui.