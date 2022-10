I sette Comuni irpini si aggiungono ai dodici del Sannio

Avellino – Nella mattinata odierna, presso il Circolo della Stampa, è stata presentata la riperimetrazione dell’Area del Fortore, nell’ambito della Strategia Nazionale delle Aree Interne.

Erano presenti all’evento i sindaci dei Comuni di Casalbore, Greci, Montaguto, Montecalvo Irpino, Savignano Irpino, Villanova del Battista e Zungoli, insieme al Consigliere regionale Maurizio Petracca e a Zaccaria Spina, presidente della Comunità Montana del Fortore, ente capofila.

I sette Comuni irpini sopra citati si aggiungono dunque ai già presenti dodici del Sannio per creare una nuova perimetrazione dell’area, la prima di natura interprovinciale per la Campania: «E’ un momento che possiamo definire storico» – ha affermato il Consigliere regionale Maurizio Petracca – «Si dà vita ad una collaborazione che denota grande capacità di coesione di sette amministrazioni comunali ma anche grande capacità di dialogo tra enti. La Regione Campania ha dato il via libera a questa operazione. Ora la palla passa al governo centrale che dovrà ratificare questa intenzione manifestata dal territorio» – ha aggiunto Petracca.

«Ringrazio i sindaci per avermi coinvolto nell’iter, chiedendomi di seguirlo a livello regionale. L’ho fatto con impegno e con la convinzione di lavorare ad un’azione che avrà grande impatto su territori considerati periferici ma che, al contrario, hanno il grande merito di essere baricentrici rispetto ad un’area più vasta che va dall’Irpinia alla Puglia e al Molise. Un territorio cerniera che può trovare nuove mission produttive e nuove vocazioni» – ha concluso il Consigliere regionale.