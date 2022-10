Il conducente è stato trasportato presso l'ospedale Moscati

I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 13’30 di oggi 26 ottobre sono intervenuti sul raccordo autostradale Avellino – Salerno ,al km.28,400 nel territorio del comune di Cesinali in direzione Salerno, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, la quale sbandava e finiva contro il guard rail. Il conducente rimaneva ferito e veniva trasportato dai sanitari del 118 intervenuti, presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza.