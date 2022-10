Aiuti umanitari per 175 milioni di €

La Commissione europea ha annunciato ieri un nuovo programma di ricoveri di emergenza e strutture invernali per l’Ucraina, mentre la guerra della Russia continua a distruggere le infrastrutture civili. La Commissione ha inoltre stanziato ulteriori 175 milioni di € in assistenza umanitaria a sostegno dei più bisognosi in Ucraina e Moldova.

L’annuncio è arrivato mentre il Commissario per la Gestione delle crisi, Janez Lenarčič, era proprio ieri in visita in Ucraina per contribuire al coordinamento di una delle operazioni di risposta emergenziale tra le più vaste dell’UE.

Durante la visita ha incontrato il Presidente Volodymyr Zelenskyy, la Vice Premier per l’Integrazione europea ed euro-atlantica Olga Stefanishyna, il Ministro degli Affari esteri Dmytro Kuleba, il Ministro dell’Interno Denys Monastyrsky e il Ministro delle Comunità e dei Territori Oleksiy Chernyshov.

Il Commissario Lenarčič ha dichiarato: “L’inverno che verrà sarà senza dubbio foriero di grandi sfide per l’Ucraina e dobbiamo essere pronti. Grazie alla nostra riserva rescEU, sarà immediatamente dispiegata una capacità di accoglienza temporanea in tre diverse regioni dell’Ucraina: Rivne, Bucha e Kharkiv. L’UE sta inoltre aumentando gli aiuti umanitari di altri 175 milioni di € da investire in istruzione, cibo, accesso all’acqua e protezione dei più vulnerabili dal freddo invernale. Stiamo inoltre lavorando gomito a gomito per aprire la strada all’adesione dell’Ucraina al meccanismo di protezione civile dell’UE.”