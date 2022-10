Contemporanea…Mente 2022: Visioni D’Opera con il Fairy Guitar Quartet

Sabato 22 Ottobre presso la Chiesa De La Salette di Rione Parco

Secondo appuntamento, Sabato 22 Ottobre alle ore 19.30 presso la Chiesa De La Salette di Rione Parco con la tradizionale Rassegna Contemporanea…Mente 2022 a cura dell’Associazione Zenit 2000 con la direzione artistica del M°MassimoTesta. In programma il Concerto Visioni D’Opera, in pedana il Fairy Guitar Quartet formazione emergente di giovani chitarristi espressione del Conservatorio Cimarosa di Avellino, costituito da Francesco Fausto Magaletti, Giacomo Monteleone, Roberta Mercorio, Francesco Smirne. In programma musiche di Magaletti, Torroba, Brouwer, Bizet.

Il programma consiste in un serrato e accorato dialogo tra il “classico” e il contemporaneo, nonché un ulteriore parallelismo tra opera-teatro in musica – e visione – musica descrittiva. Da sottolineare la prima esecuzione assoluta del brano Atto I di Francesco Fausto Magaletti, dedicato dal giovane chitarrista e compositore al suo Quartetto.

Terzo appuntamento, annunciato per Domenica 6 Novembre alle ore 19.00, ancora presso la Chiesa De La Salette, sarà il Concerto Sonate, Arie e altre bizzarie alla napolitana, in pedana l’affermato Ensemble Orfeo Futuro

La Rassegna, con il patrocinio del Ministero della Cultura, Regione Campania, Comune di Avellino è in collaborazione con SIMC, l’Associazione Per caso sulla Piazzetta di Avellino, Castelli d’Irpinia®, il Sistema MED Campania.