In vista del match con la Viterbese

“In vista del match tra Viterbese ed Avellino, previsto per la nona giornata del campionato di serie C, girone C, mister Raffaele Biancolino ha diramato la seguente lista di convocati:

Portieri: 1 Pane, 12 Marcone, 16 Pizzella;

Difensori: 2 Rizzo, 3 Tito, 15 Aya, 27 Ricciardi, 31 Illanes, 34 Auriletto, 42 Moretti;

Centrocampisti: 8 Garetto, 20 Casarini, 21 Matera, 23 Dall’Oglio, 28 Maisto, 99 Micovschi;

Attaccanti: 9 Gambale, 10 Russo, 11 Murano, 18 Ceccarelli, 29 Trotta.”