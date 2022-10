Irpinia Express parte per Montemarano

Domenica 23 ottobre alle ore 9:00

Continuano i viaggi nel treno storico dell’Irpinia Express con gli itinerari alla scoperta della cultura, dei sapori, delle bellezze architettoniche, paesaggistiche e delle tradizioni dell’Irpinia.

L’Irpinia Express è un treno storico che, grazie ad un accordo tra Regione Campania e Fondazione FS, permette di compiere straordinari viaggi su treni d’epoca sulla tratta Avellino-Rocchetta. Gli eventi sono gestiti dall’Associazione InLocoMotivi e consentono di conoscere le meravigliose zone dell’Irpinia viaggiando su treni storici.

Domenica 23 ottobre il treno partirà alla volta di un borgo forgiato da due grandi tradizioni: il poderoso vino Aglianico e la tarantella montemaranese, ritmo incalzante di ogni Carnevale. Paese appassionato, autentico, genuino, dalla memoria che si tramanda e che non si perde.

La partenza è prevista alle ore 9:00 presso la Stazione di Avellino e, in seguito all’arrivo nel borgo di Montemarano alle ore 11:00, i visitatori troveranno numerosi banchi di assaggio e degustazione al Palazzo Castello, insieme alla lezione di “cecauccoli”.

A seguire, i viaggiatori verranno accompagnati per una passeggiata al centro storico, alla Cattedrale di Montemarano e, alle 16:00 si terrà una lezione di Tarantella Montemaranese a cura dell’Associazione Scuola di Tarantella Montemaranese ASD-APS. Alle ore 16:40 ci sarà il trasferimento con navette alla Stazione di Montemarano, con partenza alle 17:00 e arrivo alle 18:40 presso la Stazione di Avellino.

I biglietti sono in vendita presso tutti i canali Trenitalia (biglietterie e self-service in stazione, agenzie di viaggio abilitate). Il costo per gli adulti, andata e ritorno, è di € 12,00; per i bambini, dai 4 ai 12 anni, non compiuti, andata e ritorno, è di € 6,00 e per i bambini, dai 0 ai 4 anni, è gratuito (è necessaria la prenotazione del biglietto gratuito per assicurarsi il posto a sedere).

Per info e acquisto biglietti: info@irpiniaexpress.com, www.fondazionefs.it