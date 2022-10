La fiera dedicata agli sposi torna per la terza edizione

Il conto alla rovescia per la terza edizione di “Sele in Wedding”, la fiera campionaria dedicata agli sposi, è iniziato: l’appuntamento è per i giorni 11, 12 e 13 novembre prossimi, presso il padiglione fieristico Materdomini di Caposele.

L’iniziativa è organizzata da Gelsomino Del Guercio e Gerardo Vita, con il supporto di Confartigianato Avellino: «Siamo pronti per questa terza edizione dell’iniziativa» – ha affermato Gelsomino Del Guercio – «Tre giorni per mettere in vetrina il meglio di tutto ciò che riguarda il wedding, ma anche per promuovere le attività dell’Irpinia impegnate nel comparto e il territorio nel suo complesso. Nella nostra provincia si può trovare di tutto. E tutto è davvero al top» – ha aggiunto l’organizzatore.

«Sono diverse le novità di quest’anno. Si va dall’angolo food, agli artisti dei fiori, passando per i parrucchieri che proporranno sul posto acconciature particolari, musicisti e tanto altro» – ha sottolineato Del Guercio.

“Sele in Wedding” si dimostra una grande occasione per conoscere aziende, avere idee, incontrare numerose realtà artigianali del nostro territorio, e non solo: «Tante le novità che si possono scoprire. Un’opportunità per quanti sono impegnati in questo comparto e per le coppie che sono prossime al matrimonio» – ha dichiarato il presidente di Confartigianato Campania e Confartigianato Avellino, Ettore Mocella – «L’auspicio è che si possa replicare il successo delle passate edizioni. Le premesse fanno ben sperare» – ha concluso Mocella.