Avellino – Il falshmob a sostegno delle donne iraniane

Gallo: "Questa è un’accesa lotta per i diritti"

Questa mattina a Piazza Libertà, si è tenuto il flashmob in segno di solidarietà alle donne iraniane e alla loro battaglia. Infatti, dopo la morte della giovane ventiduenne curda Mahsa Amini, le donne iraniane hanno iniziato a protestare contro il regime e la polizia morale, per difendere i propri diritti e le loro libertà. All’evento, sostenuto da +Europa ha partecipato anche Francesca Gallo, docente e membro del partito di Anna Bonino: «Oggi siamo qui per un evento organizzato a supporto delle donne iraniane nella loro battaglia» – ha esordito Gallo – «Questa è un’accesa lotta per i diritti e siamo qui con un’amara consapevolezza, che i diritti conquistati fino ad oggi non sono garantiti e di fatti abbiamo una prova tangibile davanti a noi» – ha continuato Gallo.

Malgrado la situazione attuale, non sempre le donne iraniane hanno vissuto all’ombra del regime. Infatti, fino agli anni Settanta non avevano l’obbligo di indossare il velo, manifestavano serenamente il loro diritto al voto e allo studio e vivevano liberamente al pari delle donne europee. Tuttavia, queste libertà sono state sottratte alle donne curde che ora manifestano con coraggio contro il loro governo. Ciò che sta accadendo in Iran deve essere un monito anche per le democrazie occidentali, perché la questione dei diritti è un fattore che coinvolge da vicino anche loro: «L’appello che oggi rivolgiamo a tutti i cittadini non è di mostrarsi solidali verso il popolo ma, piuttosto di ricordare tutti i giorni che i diritti vanno tutelati e preservati» – ha dichiarato Gallo – «È importante comprendere che anche nelle grandi democrazie come l’America, il diritto dell’aborto è andato perso. È importantissimo continuare a combattere» – ha concluso in merito la docente.

L’appello di oggi è rivolto anche alla scarcerazione della giovane italiana Alessia Piperino, che il 28 settembre scorso è stata arrestata dalla polizia iraniana: «Lo stesso appello è stato proposto anche da un dottorando che è presente nel mio plesso all’Università degli Studi del Sannio, il quale ha intimato tutte le autorità competenti, fra cui il rettore dell’Università di Teheran, di mostrarsi più vicino alle proteste, invece di collaborare con la polizia morale» – ha dichiarato in merito Gallo.

Anche la Dott.ssa Carla Ciccone ha preso parte alla manifestazione in difesa dei diritti per le donne: «Io da irpina noto una regressione in questo senso, per cui non mi è parso vero l’invito al flashmob e sono contenta di essere qui stamattina» – ha affermato Ciccone, la quale ha sottolineato come anche qui in Italia sia attuale la disparità di genere: «In Italia ci sono persone che non escono se non accompagnate dal marito, e persone che ancora chiedono il permesso per fare la spesa. Noi dobbiamo conquistare le nostre libertà economiche per poter affermare i nostri diritti e anche per essere libere di amare. Questa è una consapevolezza che tutte noi dovremmo trasmettere alle nostre figlie» - ha concluso la Dottoressa.