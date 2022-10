Lunedì 17 ottobre alle ore 18 si terrà una messa in suffragio

“Il 18 ottobre del 2012 si spegneva l’ing. Domenico Fraternali. Tecnico di grande valore, amministratore pubblico appassionato ed integerrimo, talentuoso artista, a lui si debbono alcune delle pagine più belle sotto il profilo architettonico ed urbanistico della città di Avellino. In occasione del decennale della scomparsa, lunedì 17 ottobre, alle ore 18, presso la chiesa della SS Trinità dei Poveri, in via Morelli e Silvati, si terrà una messa in suffragio. Si coglie l’occasione per annunciare che l’Amministrazione Comunale di Avellino ha avviato l’iter per l’intitolazione alla memoria dell’ing. Fraternali del piazzale antistante la Casa della Cultura Victor Hugo”.