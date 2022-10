Le indagini sono in corso

Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Solofra per l’incendio divampato questa notte a Solofra, in Via Landolfi. Le fiamme, domate dai Vigili del Fuoco, hanno completamente distrutto una Fiat 500 parcheggiata nei pressi dell’abitazione del proprietario.