Il prossimo 15 e 16 ottobre, in occasione della quarta edizione della settimana della Protezione Civile, le sedi dei Vigili del Fuoco di Avellino, fatte salve esigenze operative, saranno aperte alla collettività cittadina. Obiettivo della ricorrenza è sensibilizzare i cittadini ed in particolare le scolaresche sui temi di protezione civile, per un approccio consapevole al territorio con le conoscenze dei rischi che esso può determinare e che tenga anche conto dei cambiamenti climatici degli ultimi anni. Detti temi sono mirati a favorire nei cittadini e scolaresche l’adozione di comportamenti consapevoli e misure di prevenzione ed autoprotezione. Il pubblico e le scolaresche accederanno nelle sedi di servizio per poter “visitare e comprendere”, oltre ai compiti istituzionali dei Vigili del Fuoco, i mezzi e le attrezzature di soccorso in dotazione.