Dedicata a Luigi Bellocchio

La staffetta sui Diritti dedicata a Luigi Bellocchio, giunta alla sesta edizione, fa tappa ad Avellino. L’appuntamento è per domani, giovedì 13 ottobre, alle 9.30, presso il piazzale antistante l’ex ospedale Moscati, in via Manlio Papa.

Quella avellinese è la quinta tappa del percorso e coinvolgerà i ragazzi della scuola secondaria dell’istituto comprensivo “Colombo-Solimena”, della scuola primaria del Convitto Nazionale “Pietro Colletta” e della scuola secondaria dell’istituto comprensivo “Regina Margherita-Leonardo Da Vinci” che accoglieranno la delegazione della Città di Pomigliano d’Arco composta dagli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore di II Grado “Matilde Serao”.

Muovendo dall’ex Moscati, un minicorteo attraverserà le strade principali del capoluogo irpino: Viale Italia, corso Vittorio Emanuele e Piazza Libertà.

L’iniziativa si svolge in occasione della Giornata Universale dell’Infanzia e mira a coinvolgere le istituzioni e gli allievi delle scuole di ogni ordine e grado delle città in un’ampia discussione sulla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

L’organizzazione della tappa avellinese è stata coordinata dall’assessore all’Urbanistica del Comune di Avellino, arch. Emma Buondonno, che ha coinvolto anche studenti del Dipartimento di Architettura dell’Università “Federico II” di Napoli.