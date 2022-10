Un cartellone ricco di eventi che va dal 13 al 16 ottobre

“Domani 13 ottobre la II edizione di Festambiente Avellino, l’ecofestival targato Legambiente, organizzato dalle volontarie e i volontari del Circolo Legambiente Avellino – Alveare. Un cartellone ricco di eventi che dal 13 al 16 ottobre , si propone di portare in città le tematiche dell’ecologia e della solidarietà, ormai indissolubili e imprescindibili per un corretto sviluppo delle società. Conferenze, dibattiti, iniziative e laboratori per bambini, momenti di confronto e di svago per i più grandi, pensati per sensibilizzare la cittadinanza tutta alle tematiche della salvaguardia ambientale e della sostenibilità. Sarà infatti un evento completamente PlasticFree, con l’obiettivo di coinvolgere sempre più persone all’abbandono della plastica monouso e all’adozione di alternative più sostenibili. Con l’inizio di festAmbiente viene lanciata una campagna su la città Plast Free, in allegato tutte le informazioni. Per ulteriori info restiamo a vostra disposizione”.