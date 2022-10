I due avevano preso una statua di legno del valore di 7mila euro, varie suppellettili d’arredo e accessori da cucina

“Furto aggravato in concorso” : è il reato di cui dovrà rispondere un 45enne e il figlio 25enne, entrambi residenti a Lapio, arrestati dai Carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo. Nella serata di ieri ad Ospedaletto d’Alpinolo, i Carabinieri della locale Stazione notano due persone che, dopo aver scavalcato la recinzione e forzata la porta d’ingresso, si stavano introducendo in una struttura alberghiera in disuso. Attuando ad un articolato e consolidato dispositivo, i militari hanno bloccato i due malfattori in fuga e recuperato la refurtiva, consistente in una statua di legno del valore di 7mila euro, varie suppellettili d’arredo e accessori da cucina.

Condotti in caserma, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, entrambi i soggetti sono stati dichiarati in arresto, in attesa di comparire nella mattinata odierna dinnanzi al Giudice per essere giudicati con rito direttissimo. Inoltre, attesa l’illiceità della condotta posta in essere e l’ingiustificata presenza in quel comune, gli stessi sono stati proposti per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.