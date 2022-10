Montella (AV) – Anziana soccorsa dai Vigili del Fuoco

E' stata trasportata al Moscati

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella, nel pomeriggio di oggi 6 ottobre è intervenuta in via Don Minzoni, sempre a Montella, per soccorrere un’anziana donna che sola in casa era caduta e non riusciva ad alzarsi.

I Vigili del Fuoco sono saliti al secondo piano dell’edificio prestando le prime cure alla ottantasettenne, che veniva affidata ai sanitari del 118 intervenuti i quali ne disponevano il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso.