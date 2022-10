Dal 19 al 27 Novembre 2022 a Montella (Av)

Si svolgerà dal 19 al 27 novembre presso il MUCAM di Montella (AV) la II Edizione della “Biennale d’Irpinia – Mostra d’arte contemporanea”, organizzata dall’associazione Atacama aps e curata dall’arch. Stefano Volpe e dal pittore Guglielmo Mattei. Saranno esposte 25 opere pittoriche, scultoree e fotografiche, selezionate a cura di una giuria composta da critici d’arte e curatori.

Il poeta e umanista Giano Anisio (Napoli, 1465 –1540 circa) dedicò al paese irpino di Montella una celebre poesia in Latino il cui incipit recita “Montella et gelidi valete fontes, / et silvae, et nemora alta castanetis”, cioè “Addio Montella e fredde sorgenti, / e selve, e alte foreste di castagni” (da Varia poemata et satyrae, Napoli 1531). Questi due versi sembrano racchiudere – al di là del riferimento diretto al paese citato – l’essenza del paesaggio irpino più autentico, fresco anche d’estate, ricco di acque, fiero del proprio patrimonio boschivo, a cui l’edizione della Biennale è dedicata.