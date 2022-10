Padre Luciano ha ricordato il rispetto e l'amore verso gli animali tutti

È stata celebrata ieri, 4 ottobre, sul sagrato della Chiesa di San Ciro di Avellino, la sesta edizione della “Benedizione degli animali domestici” organizzata dall’associazione animalista “In ricordo di Lacuna” grazie alla preziosa disponibilità di Padre Luciano, da sempre molto sensibile alla tematica.

Dopo due anni di fermo a causa della pandemia di Covid-19, l’occasione ha riunito adulti, giovani e piccini insieme ai loro fedeli amici a quattro zampe ed è stato un modo anche per ritrovarsi per gli umani e per gli animali, i quali non hanno mancato far sentire la propria voce con feste, giochi, saltelli, code scodinzolanti e qualche “bau bau”.

Padre Luciano ha ricordato, anche in questa edizione, il rispetto e l’amore verso gli animali tutti, anche nel segno e nel ricordo di San Francesco d’Assisi e ha dato appuntamento a tutti i partecipanti al prossimo anno. Felice la presidente della associazione In ricordo di Lacuna Sara Spiniello la quale, in compagnia della sua cagnolina, ha salutato e ringraziato tutti i presenti e oltre ad aver espresso la propria gratitudine ha sottolineato quanto sia stato emozionante ritrovarsi in piazzetta dopo due anni come se benedizione sia anche un buon augurio di rinascita per tutti: animali ed umani.