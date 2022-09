Il comunicato del club irpino

“L’U.S. Avellino 1912 rende noto che dalla stagione 2022/23 ha inserito in organigramma la figura dell’addetto agli arbitri. Il professionista individuato è Valentino Fiorito, nato a Torre Annunziata il 30 Luglio 1976, ex assistente arbitrale con ben 25 anni di attività.

Nel corso della sua carriera ha totalizzato: 203 gare in serie A (tra cui 52 da addetto al Var), 72 in serie B e 5 a livello internazionale (2 in incontri tra Nazioni, 2 in Europa League ed 1 in Uefa Youth League).

Di seguito le dichiarazioni del neo dirigente biancoverde.

“Il mondo del calcio è stata la mia grande passione sin da bambino, quando ho iniziato a giocare nei settori giovanili – ha dichiarato Fiorito – poi ho capito di avere maggiori attitudini nel mondo arbitrale. In effetti ho avuto ragione vista la carriera che sono riuscito a fare da assistente arbitrale. Purtroppo a causa di uno spiacevole episodio ho dovuto lasciare la direzione di gara ma ho cercato con tutte le mie forze di restare nel calcio. Quando mi è capitata l’opportunità di venire ad Avellino in questa nuova veste non ho esitato ad accettare . Ringrazio la famiglia D’Agostino per questa grande opportunità. La piazza irpina, per me, vale la serie A che ho lasciato sul campo. Affronterò questo nuovo ruolo con massima professionalità cercando di dare quel valore aggiunto, in termini di rapporti professionali, che la società si aspetta da me”.”