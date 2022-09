Il titolo quest’anno è “Think Before U click – I choose to be safe online”

Prende oggi il via oggi la 10a edizione del mese europeo della cibersicurezza, il cui titolo quest’anno è “Think Before U click – I choose to be safe online” (Pensa prima di cliccare: io scelgo di navigare sicuro in rete). La campagna si svolge per tutto il mese di ottobre con consigli e suggerimenti su come praticare l’igiene cibernetica e individuare le minacce informatiche, come il ransomware e il phishing.

Questa campagna annuale di sensibilizzazione è organizzata dalla Commissione europea, dall’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza e da più di 300 partner, tra cui autorità pubbliche, università, gruppi di riflessione, ONG e associazioni professionali di tutta Europa.

Conferenze, sessioni formative e attività online sulla cibersicurezza sono disponibili in diverse lingue. Sul portale online è inoltre presente un calendario degli eventi sulla cibersicurezza tenuti in tutta Europa e una mappa interattiva per conoscere le organizzazioni nazionali cui rivolgersi in caso di esposizione ai rischi della rete.

Quest’anno, nell’ambito del mese europeo della cibersicurezza, è stata messa a punto una nuova iniziativa, i premi ECSM, con i quali i rappresentanti degli Stati membri premiano il migliore materiale promozionale delle campagne precedenti: i vincitori si sono distinti per il miglior video su come prenotare online in sicurezza, il miglior video su come proteggere gli account online, la migliore infografica e il migliore materiale didattico.

La sensibilizzazione dei cittadini alla cibersicurezza e il rafforzamento delle loro competenze e conoscenze al fine di colmarne le lacune in questo ambito rientrano tra le priorità stabilite nella strategia dell’UE in materia di cibersicurezza. Siccome sempre più attività quotidiane e commerciali si svolgono online, i cittadini e le imprese devono essere consapevoli dei rischi potenziali e saper usare in sicurezza le tecnologie e gli strumenti digitali.

È possibile seguire la campagna del mese europeo della cibersicurezza su Twitter @CyberSecMonth, con gli hashtag #CyberSecMonth e #ThinkB4Uclick, e su Facebook @CyberSecMonthEU.

I videomessaggi di Margaritis Schinas, Vicepresidente per la Promozione dello stile di vita europeo, Johannes Hahn, Commissario per il Bilancio e l’amministrazione, e Ylva Johansson, Commissaria per gli Affari interni, sono disponibili qui.

Maggiori informazioni sono disponibili nel comunicato stampa dell’ENISA.