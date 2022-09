Domenica 23 Ottobre 2022 dalle ore 10:00

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del M.I.D. Regione Campania:

“Con due anni di ritardo dovuti alla pandemia, il M.I.D. (Movimento Italiano Disabili) Coordinamento Regione Campania, si appresta a celebrare il suo primo Congresso Regionale della disabilità in Campania.

Iniziativa fortemente voluta dal direttivo, presieduto dal Coordinatore Regionale Campania Giovanni Esposito e dai suoi collaboratori, che si terrà ad Avellino presso il “Circolo della Stampa”, sito sul Corso Vittorio Emanuele, di cui si ringrazia per l’ospitalità il responsabile Gianni Colucci e la Dottoressa Simonetta Incarnato, nella giornata di Domenica 23 Ottobre 2022 dalle ore 10:00, che vedrà la partecipazione del Direttivo regionale e Nazionale del MID, oltre alla partecipazione di personalità del mondo politico, sociale, istituzionale ed associativo.

Difatti all’evento parteciperanno e prenderanno parte ai lavori congressuali i massimi esponenti del movimento regionale e nazionale, ed è prevista inoltre la presenza e partecipazione di vari o ulteriori riferimenti del mondo politico-istituzionale, della società civile e dell’associazionismo del Terzo Settore e Volontariato.

L’evento gode del patrocinio morale e sostegno dell’A.S.I. (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) Comitato Zonale Avellino Caserta Benevento, ente in rete di collaborazione proprio col M.I.D. Coordinamento Regione Campania, il quale ringraziamo per la sua vicinanza e sensibilità in ogni occasione.

”Il tema della Disabilità, la nostra priorità” sarà l’argomento tema dei lavori, al termine dei quali il Coordinamento Regionale, presieduto dal Dottor. Giovanni Esposito, provvederà a conferire attestati di merito per il proficuo impegno e la partecipazione attiva sui relativi territori alle associazioni del territorio.

Inoltre per chi non potesse seguire l’evento fisicamente, lo può fare tranquillamente collegandosi da casa all’account fb del MID Regione Campania dove l’evento verrà trasmesso in diretta.

Data la disponibilità limitata dei posti disponibili a sedere inoltre, si invitano coloro che vorranno presenziare all’evento e non sono residenti sul territorio dove verrà celebrato il Congresso, a far pervenire adesione e prenotazione all’indirizzo e-mail del M.I.D. Coordinamento Regione Campania all’indirizzo email midregionecampania@gmail.com .”