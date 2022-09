Sabato 24 settembre alle ore 8.30 saranno dedicati ad approfondimenti e dibattiti

Come prevenire, diagnosticare e gestire le emergenze metaboliche e allergologiche, con un focus sulle malattie infiammatorie croniche intestinali e le allergie alimentari: sono alcuni degli argomenti che saranno trattati nel corso del Secondo incontro di Immunoallergologia, la due giorni di confronto tra esperti, organizzata anche quest’anno da Domenico Gargano e Antonio Vitale, rispettivamente Responsabile dell’Unità operativa di Allergologia e Immunologia Clinica e Direttore dell’Unità operativa di Pediatria dell’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino.

L’evento ha preso il via oggi, alle ore 14,30 presso il Bel Sito Hotel Le due Torri di Manocalzati (Av) con un corso di formazione teorico-pratico sull’emergenza pediatrica. I lavori di domani, sabato 24 settembre, con inizio alle ore 8,30, saranno invece dedicati ad approfondimenti e dibattiti. Dopo i saluti del Direttore Generale dell’Azienda Moscati, Renato Pizzuti, del Direttore Sanitario, Rosario Lanzetta, del Direttore Amministrativo, Chiara Di Biase, e del presidente dell’Ordine dei Medici della provincia di Avellino, Francesco Sellitto, si entrerà poi nel vivo dell’incontro, con interventi su diverse tematiche che riguardano le emergenze allergologiche e gastroenterologiche nel bambino e nell’adulto. «Dopo il successo del primo evento realizzato lo scorso anno - spiega Domenico Gargano – abbiamo pensato di riproporre le due giornate, avendo sempre come obiettivo quello di migliorare, rispetto a determinate problematiche di salute, i percorsi che partono dagli studi del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta e arrivano in ospedale».