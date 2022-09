Continua la lotta contro i cambiamenti climatici

Questa mattina, gli studenti e le studentesse di Avellino hanno partecipato allo Sciopero Globale per il Clima, partito alle ore nove presso il Bar Mivida, raggiungendo poi le principali strade del centro cittadino. I Fridays for Future sono dunque ufficialmente ripartiti, per ribadire ancora una volta, la necessità di attuare nuove leggi per contrastare i cambiamenti climatici. Al corteo studentesco ha partecipato anche l’Unione degli Studenti di Avellino guidata dagli esponenti di Fridays for Future Avellino e da Legambiente.

I disastrosi effetti della crisi climatica, che si sono manifestati con violenza durante i mesi estivi, non sono passati inosservati agli attivisti di Fridays For Future Avellino, i quali hanno lanciato un allarme sui loro canali social ufficiali: «Siccità mai vista prima, fiumi in secca e agricoltori sul lastrico. Picco di morti per il caldo estremo. Alluvioni, incendi e ghiacciai che collassano. Il tutto mentre le bollette (anche quelle per l’aria condizionata!) esplodono e si riaprono le centrali a carbone. Questa è un’estate costellata di brutte notizie» – hanno dichiarato gli attivisti.

Il giorno delle elezioni politiche si avvicina, ma rimane tra i giovani un forte senso di sfiducia nei confronti della politica, sempre meno attenta alla questione ambientale: «A settembre si rinnova il Parlamento, e per l’ennesima volta quasi tutta la politica ignora la crisi climatica o fa finta di affrontarla. Rischiamo di perdere gli ultimi anni utili per contrastare le drammatiche conseguenze della crisi climatica. Come rompere questo circolo vizioso di astensionismo alle urne e lotte inascoltate? Scendendo in piazza e pretendendo che la politica ammetta la sua inazione e ci ascolti: non ci basta votare, noi vogliamo poter partecipare attivamente!» – hanno concluso gli esponenti di Fridays For Future Avellino.