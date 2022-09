Camusso: “Non si può non essere preoccupati per le prospettive del Paese”

Oggi, presso la Federazione Provinciale del Partito Democratico in Via Tagliamento ad Avellino, il Partito Democratico d’Irpinia ha incontrato Susanna Camusso, candidata capolista nel collegio plurinominale Campania 2 in corsa per il Senato della Repubblica, in occasione delle Elezioni Politiche del prossimo 25 settembre.

È questa una stagione difficile per il Paese, non ci sono mai state così tante crisi concentrate in un periodo così breve. L’Italia ha affrontato la crisi economica, il Covid-19, la guerra e la conseguenti problematiche in ambito energetico: «Senza lavoro e senza dare certezze alle persone non si superano le crisi, dunque, questa è una sfida importante» – ha dichiarato Susanna Camusso.

In merito alla sua candidatura, da molti definita improvvisa, la Camusso ha affermato: «In questo territorio ho condotto molte battaglie e vertenze. La politica, soprattutto quando si parla di elezioni nazionali, ha bisogno di figure nazionali. Ci sono state delle stagioni in cui ho avuto proposte di candidatura e ho rifiutato, altre in cui non era utile e altre in cui ho ritenuto fondamentale impegnarsi. Non si può non essere preoccupati per le prospettive del Paese e penso che sia un impegno civile “metterci la faccia”».

In aggiunta, l’ex leader della Cgil si trova in disaccordo con i rappresentanti del Movimento Cinque Stelle riguardo il reddito di cittadinanza che afferma essere non sufficiente: «Penso che sia utile e importante che ci sia un richiamo a valori di progresso ma non dimentichiamo che, per lungo tempo, hanno teorizzato di non far parte né della Destra né della Sinistra» - ha aggiunto Camusso - «Hanno sollevato temi importanti come il reddito di cittadinanza, su cui però bisogna fare dei progressi perché le misure monetarie sono utili ed essenziali ma non sufficienti, in quanto si limitano a permettere di sopravvivere. Credo invece che, per noi, il tema sia l’inclusione così come è importante il salario minimo» – ha sottolineato la candidata capolista.

Lo sviluppo delle aree interne si dimostra essere, ancora una volta, un punto importante: «Nei prossimi giorni ci saranno iniziative specifiche di giovani che si stanno misurando con il tema delle aree interne, dello spopolamento, della loro volontà di restare e dell’obbligo di andare via quando non ci sono prospettive» – ha aggiunto l’ex leader della Cgil – «Credo che sia stato un errore della ministra Carfagna quello di abbandonare le aree interne. Bisogna ripartire dalle misure dei governi precedenti e aggiungere nuovi elementi che ci permettono di rafforzare quello che abbiamo come, ad esempio, il ruolo che lo smartworking ha avuto per i ricercatori e per i giovani professionisti dell’Irpinia che, grazie ad esso, hanno potuto difendersi dalla pandemia restando nella propria abitazione. Vorrei ascoltare le organizzazioni di giovani che si muovono su questo territorio per costruire con loro le proposte» – ha concluso Camusso.